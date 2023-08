Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τη μοιραία πτήση που σκοτώθηκε ο Πριγκόζιν

Δραματικά ήταν τα τελευταία λεπτά της πτήσης του μοιραίου αεροσκάφους Embraer, στο οποίο επέβαινε ο επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, πριν συντριβεί στην περιοχή Τβερ την Τετάρτη.

Το αεροσκάφος κέρδισε και έχασε ύψος πολλές φορές και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν αρχίσει να πέφτει, σύμφωνα με κείμενο της υπηρεσίας Flightradar.

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο που φέρεται να δείχνει την κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους πριν τη συντριβή.

Οι δέκτες του δικτύου Flightradar24 έλαβαν για πρώτη φορά δεδομένα από το αεροσκάφος στις 14:46 (ώρα Μόσχας). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι θέσεις του αεροσκάφους από τις 14:59 (ώρα Μόσχας) έως τις 14:59 (ώρα Μόσχας), καθώς το αεροσκάφος ανέβηκε σε ύψος πτήσης 28.000 ποδιών και μετέδιδε δεδομένα έως τις 15:20:14 (ώρα Μόσχας).

Παρόλο που το αεροσκάφος δεν μετέδιδε πληροφορίες θέσης, έδινε άλλα δεδομένα όπως το υψόμετρο, η ταχύτητα, ο κατακόρυφος ρυθμός και οι ρυθμίσεις του αυτόματου πιλότου.

Στις 15:10 (ώρα Μόσχας) το αεροσκάφος οριζοντιώθηκε στα 28.000 πόδια και συνέχισε την πτήση μέχρι τις 15:19 (ώρα Μόσχας), οπότε ο κατακόρυφος ρυθμός μειώθηκε δραματικά και το αεροσκάφος κατέβηκε για λίγο, πριν ανέβη σε μέγιστο ύψος 30.100 ποδιών. Στη συνέχεια κατέβηκε ξανά στα 27.500 πόδια και στη συνέχεια ανέβηκε φτάνοντας στα 29.300 πόδια, πριν οριζοντιωθεί εκ νέου. Αμέσως μετά, το αεροσκάφος κατέβηκε σε υψόμετρο 19.725 ποδιών, ενώ τα τελευταία δεδομένα ελήφθησαν στις 15:20:14 (ώρα Μόσχας).

Αμέσως μετά, το αεροσκάφος κατέβηκε σε υψόμετρο 19.725 ποδιών, ενώ τα τελευταία δεδομένα ελήφθησαν στις 15:20:14 (ώρα Μόσχας). Το γράφημα υψομέτρου δείχνει τα τελευταία 32 δευτερόλεπτα των δεδομένων ύψους που έλαβε η υπηρεσία

Το γράφημα υψομέτρου δείχνει τα τελευταία 32 δευτερόλεπτα των δεδομένων ύψους που έλαβε η υπηρεσία Το διάγραμμα απεικονίζει τον αναφερόμενο κατακόρυφο ρυθμό του αεροσκάφους σε πόδια ανά λεπτό

Το διάγραμμα απεικονίζει τον αναφερόμενο κατακόρυφο ρυθμό του αεροσκάφους σε πόδια ανά λεπτό

Το αεροσκάφος συνέχισε να αναφέρει δεδομένα μέχρι τις 15:20:14 UTC, όταν μετέδωσε υψόμετρο 19.725 ποδών.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα

Το αεροπλάνο Embraer συνετρίβη στην περιοχή Τβερ κοντά στο χωριό Κουζένκινο. Στο αεροσκάφος επέβαιναν τρεις πιλότοι και επτά επιβάτες, που όλοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

Το αεροσκάφος ανήκε στην εταιρεία MNT-Aero και πετούσε από το αεροδρόμιο Σερεμέτγεβο με προορισμό την Αγία Πετρούπολη. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών (Rosaviatsia) ξεκίνησε έρευνα για τη συντριβή. Στο σημείο του δυστυχήματος βρίσκονται εκπρόσωποι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Residents in the Tver Region who saw the CRASH of #Prigozhin’s plane are reporting to have heard 2 large explosions before the wing of the aircraft broke-off and the jet seemed to fall from the sky. pic.twitter.com/u2KPUyP7sE

— Emperor Biafra TV (@EmperorTv001) August 24, 2023