Τι ετοιμάζει ο Πούτιν για τον Πριγκόζιν; Όλα τα σενάρια

«Dead man walking». Με αυτή την έκφραση που χρησιμοποιείται για τους θανατοποινίτες, αναφέρονται, τις τελευταίες ημέρες πολλοί Ρώσοι, αλλά και δυτικοί, στο αφεντικό της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν. Σε μια μάλλον αναμενόμενη για την ιδιοσυγκρασία του κίνηση, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο διάγγελμά του προς τον ρωσικό λαό, επιτέθηκε στον Πριγκοζίν χωρίς να τον κατονομάσει. Κατηγόρησε τους «οργανωτές της ανταρσίας» για «προδοσία της πατρίδας τους, των ανθρώπων και προδοσία αυτών που παρέσυραν στο έγκλημα».

Με τη ρωσική Δικαιοσύνη να έχει ξεκινήσει έρευνα για την ανταρσία, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο Πριγκοζίν, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε ένα τρίτο πρόσωπο που φαίνεται πως κρατάει «τα κλειδιά»: Στον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος σήμερα θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το θέμα. Η στάση του Λουκασένκο -στενού συμμάχου του Πούτιν- αποτελεί «κλειδί» για τις εξελίξεις, καθώς ήταν αυτός που έδωσε διέξοδο στη ρωσική κρίση, παρεμβαίνοντας και παρέχοντας -ουσιαστικά- άσυλο στον Πριγκοζίν.

The Russian president - speaking to the nation from the Kremlin on Monday night - condemned the "criminal acts" orchestrated by Yevgeny Prigozhin's Wagner mercenary group troops. Watch in full below. pic.twitter.com/2JmCWaXeLA — Sky News (@SkyNews) June 27, 2023

Στη Μόσχα, εισαγγελέας ερευνά τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Πριγκοζίν για οργάνωση ένοπλης εξέγερσης, γεγονός που σημαίνει ότι, αν βρει τέτοιες, η Ρωσία θα εκδώσει ένταλμα σύλληψης του Πριγκοζίν και η Λευκορωσία θα είναι αποδέκτης. Θεωρείται, φυσικά, μάλλον απίθανο να κλείσει ο φάκελος χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες στον Γεβγκένι Πριγκοζίν..

Το θέμα βέβαια, δεν αφορά μόνο τον Βλαντιμίρ Πούτιν, παρότι ήταν ο κύριος στόχος του βραχύβιου πραξικοπήματος. Αφορά συνολικά τη Ρωσία και κυρίως τους περίπου 800.000 άνδρες του Ρωσικού Στρατού, οι οποίοι αισθάνονται μάλλον προσβεβλημένοι από το γεγονός ότι η Wagner σχεδίαζε με 25.000 άνδρες να βαδίσει προς τη Μόσχα και να βομβαρδίσει το Κρεμλίνο- χωρίς να υπολογίζεται η αντίδρασή τους. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, ο Ρώσος πρόεδρος στο διάγγελμά του -το πρώτο μετά την ανταρσία- τόνισε μετ' επιτάσεως ότι ούτως ή άλλως, «η ένοπλη εξέγερση θα είχε κατασταλεί» και χωρίς την παρέμβαση του Λουκασένκο. Αλλά και τα μέλη της ρωσικής Δουμάς τόνιζαν χθες ότι «δεν υπήρχε χάος στο στράτευμα, το οποίο δεν έχασε τον απόλυτο έλεγχο της χώρας κατά τη διάρκεια της ένοπλης εξέγερσης».

🇷🇺 This past weekend's developments inside Russia have called into question what happens to #Wagner troops stationed in various countries across #Africa. pic.twitter.com/1aVrVbmyuf — FRANCE 24 English (@France24_en) June 26, 2023

Και ενώ ο Λουκασένκο αναμένεται να ξεδιαλύνει σήμερα τα πράγματα σχετικά με την τύχη του Πριγκόζιν, ο αρχηγός της Wagner εικάζεται ότι βρίσκεται στη Λευκορωσία, αλλά σε άγνωστο μέρος και χθες με ραδιοφωνικό του μήνυμα επιχείρησε να τα «μαζέψει». Είπε ότι οργάνωσε την πορεία προς το Ροστόφ και τη Μόσχα ώστε να αποτρέψει ρωσικό αιματοκύλισμα και ότι η εξέγερση ήταν περισσότερο διαμαρτυρία (για το πλάνο του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας να παύσει τη Wagner από την 1η Ιουλίου) παρά απόπειρα να ανατρέψει την κυβέρνηση. Γεγονός το οποίο δείχνει ότι αναμένει πως αργά ή γρήγορα, θα λογοδοτήσει στις ρωσικές Αρχές.

Τη σημασία του έχει και η συνομιλία, χθες, του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν. Η επαφή έγινε με πρωτοβουλία του Εμιρατιανού αξιωματούχου, ο οποίος κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του για να «επαναβεβαιώσει την ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα της Ρωσίας και η ασφάλεια των ανθρώπων της», αλλά και για να τονίσει πως θα σταθεί αρωγός σε όλες τις προσπάθειες «να βρεθεί πολιτική λύση μέσω διαλόγου και διπλωματίας προς την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα».

Russia’s Defence Ministry released footage of Sergei Shoigu calmly touring a command post just days after an uprising by Wagner paramilitary forces abruptly found a peaceful end. The footage comes after Wagner Chief Prigozhin called explicitly for Shoigu’s removal. pic.twitter.com/gUwWTK1MRT — DW News (@dwnews) June 27, 2023

Η πρωτοβουλία του Εμιρατιανού Προέδρου αντικατοπτρίζει την αγωνία των πετρελαιοπαραγωγών και όχι μόνο χωρών για τη σταθερότητα της Ρωσίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όπως αποκαλύπτεται, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν -τον οποίο κατηγόρησε ότι υποκίνησε την ανταρσία ο Πούτιν, με τον Μπάιντεν να αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη των ΗΠΑ και των συμμάχων της κατηγορηματικά- είχε ενημερωθεί με λεπτομέρειες ακόμα και για τη διαδρομή που είχε σχεδιάσει ο Πριγκόζιν προς τη Μόσχα.

Και ότι με την έναρξη της σοκαριστικής για τη Ρωσία ανταρσίας, που παραλίγο να τη βυθίσει σε εμφύλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει εντολή στα μέλη που είναι επιφορτισμένα με την εθνική ασφάλεια να είναι «έτοιμα για μια ευρεία γκάμα σεναρίων». Παράλληλα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου βρίσκονταν σε διαρκή επαφή με πετρελαιοπαραγωγούς σε όλο τον κόσμο, σχεδιάζοντας την αντίδρασή τους στα τεκταινόμενα.

Αυτό που επίσης αποκαλύπτεται είναι ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και άλλοι δυτικοί, είχαν κάνει έναν κύκλο επαφών σε έναν αριθμό διαφορετικών επιπέδων με Ουκρανούς αξιωματούχους, πριν από την εξέγερση της Wagner υπό τον Πριγκόζιν, το Σάββατο. Οι επαφές είχαν στόχο να επιστήσουν την προσοχή στους Ουκρανούς, ώστε να μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευθούν το χάος που θα προκαλείτο ώστε να χτυπήσουν μέσα στη Ρωσία. Καθώς οι Αμερικανοί φοβόνταν ότι μια ανάμειξη της Ουκρανίας θα εκλαμβανόταν ως απειλή της ρωσικής ακεραιότητας και από τη Δύση, οι Ουκρανοί -υπουργός Εξωτερικών, υπουργοί και πρέσβεις- καθησύχασαν τους ομολόγους τους ότι «πρόκειται καθαρά για ένα εσωτερικό ζήτημα της Ρωσίας που δεν μας αφορά».

Αυτές τις μέρες πάντως, ο μόνος που δεν δείχνει προβληματισμένος είναι ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος χθες επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια, είπε ότι «η μέρα ήταν τόσο καλή, που μακάρι να ήταν όλες έτσι», καθώς, όπως εξήγησε, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προωθήθηκαν καταλαμβάνοντας εδάφη σε όλα τα μέτωπα.

protothema.gr