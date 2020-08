Την Καμάλα Χάρις ανακοίνωσε ο Μπάιντεν για αντιπροέδρο του

Την Αφροαμερικανίδα γερουσιαστή της Καλιφόρνια, Καμάλα Χάρις, επέλεξε ο Τζο Μπάιντεν, ως αντιπρόεδρό του για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Η απόφαση λαμβάνεται περίπου ένα χρόνο αφού η Χάρις, η οποία διεκδικούσε επίσης το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Μπάιντεν για φυλετικά ζητήματα κατά τη διάρκεια του πρώτου debate των υποψηφίων των Δημοκρατικών.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020