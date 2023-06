Titan: Πρώτη ματιά μέσα στον «υγρό τάφο»

Το πρώτο βήμα προς την αποκωδικοποίηση του πώς συνέβη το δυστύχημα του βαθυσκάφους Titan πραγματοποιήθηκε με την ανάσυρση τμημάτων του και τη μεταφορά τους στην ξηρά. Την Τετάρτη 28 Ιουνίου, δέκα ημέρες μετά από την εξαφάνιση του Titan, γερανοί ξεφόρτωσαν στο λιμάνι Σεν Τζον της Νέας Γης του Καναδά συντρίμμια του μοιραίου βαθυσκάφους. Η διαδικασία της μεταφοράς φωτογραφήθηκε από ερασιτέχνες και μεταδόθηκε αμέσως σε όλο τον κόσμο από τα ΜΜΕ και τα social media.

Ωστόσο, το πιο συνταρακτικό εύρημα ήταν αυτό που δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο: Τα ανθρώπινα υπολείμματα, τα οποία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, «περισυνελέγησαν μετά μεγίστης προσοχής» από το σημείο του βυθού όπου κατέληξε το διαλυμένο Titan, αφού αυτό συνεθλίβη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Debris and presumed human remains from the Titan submersible have been recovered and returned to land, the U.S. Coast Guard announced Wednesday, nearly a week after a search-and-rescue operation ended and the vessel’s five passengers were presumed dead. https://t.co/6NJiKLON93 pic.twitter.com/YGo9xmwuMO — The New York Times (@nytimes) June 28, 2023

Ο Τζέισον Νοϊμπάουερ, πρόεδρος του Συμβουλίου Διερεύνησης Θαλασσίων Ατυχημάτων των ΗΠΑ ανέφερε ότι «τα ευρήματα θα προσφέρουν στους ερευνητές από διάφορες διεθνείς αρχές κρίσιμης σημασίας πληροφορίες για το πώς προκλήθηκε το δυστύχημα. Απομένει πάρα πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει, προκειμένου να κατανοηθούν όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφική απώλεια του Titan. Τα στοιχεία που θα αποκαλυφθούν θα συμβάλλουν ώστε μια παρόμοια τραγωδία να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά».

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CBS, ο ειδικός στην υπερβαρική ιατρική Δρ. Κεν ΛεΝτεζ επισήμανε ότι «δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ανεύρεσης ανθρώπινων σωμάτων σε κατάσταση που θα μπορούσαν να αναγνωριστούν. Θεωρώ κάτι τέτοιο ως πιθανό -αν και τα πάντα εξαρτώνται από την ακριβή στιγμή που το Titan υπέστη ενδόρρηξη, δηλαδή από το πώς συνέβη το γεγονός».

Debris from the Titan submersible that imploded while on a voyage to the century-old wreck of the Titanic earlier this month, was brought back to shore by a Canadian-flagged ship https://t.co/onsAWfrrWo pic.twitter.com/vvZ46OLMJ9 — Reuters (@Reuters) June 29, 2023

Ως γνωστόν, στην τελευταία κατάδυση του Titan επέβαιναν πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Στόκτον Ρας, του ανθρώπου που σχεδίασε και κατασκεύασε το βαθυσκάφος με αντισυμβατικές μεθόδους και υλικά, του επίσης ιδρυτή και επικεφαλής της OceanGate, της εταιρείας στην οποία ανήκε ο «Τιτάνας».

BREAKING: The Coast Guard said what is believed to be human remains was recovered from the wreckage of the Titan submersible. They will be examined by medical experts. pic.twitter.com/7uLJ0SPiwb — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 28, 2023

Ο Δρ. ΛεΝτεζ ανέφερε επίσης ότι, από ιατροδικαστικής πλευράς, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να αποκαλύψουν τα υπολείμματα όταν τεθούν στο μικροσκόπιο των ερευνητών «εφόσον ποτέ δεν έχει υπάρξει πραγματική μελέτη του ανθρώπινου οργανισμού αφότου υπέστη την τρομακτική πίεση του νερού, σε βάθος περίπου 4.000 μέτρων, όπως γίνεται τώρα με τους νεκρούς του Titan. Φυσικά, οι συγγενείς των θυμάτων θα επιθυμούσαν να τους παραδοθούν τα πτώματα, ώστε να κηδευτούν κανονικά. Προσωπικά θεωρώ πως κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, αλλά προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο».

Τα υλικά απομεινάρια του Titan μεταφέρθηκαν με το πλοίο Horizon Arctic και, εξ όσων διακρίνονται στις φωτογραφίες, ένα σημείο άξιο προσοχής είναι ότι το φινιστρίνι της πλώρης δεν φέρει το κρύσταλλο -μιας και ο ιμάντας μεταφοράς έχει περαστεί από το στρογγυλό άνοιγμα. Η διάρρηξη του φινιστρινιού αποτελεί μία από τις προτάσεις ερμηνείας για το πώς καταστράφηκε το Titan. Διότι αυτό το κυκλικό άνοιγμα έφερε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (διάμετρο πολύ μεγαλύτερη από ό,τι συνηθίζεται σε βαθυσκάφη τέτοιου τύπου, «ανάποδο» κρύσταλλο με την κοιλότητά του προς τα έξω κ.λπ).

Μια άλλη παρατήρηση, αφορά στο είδος των ανασυρθέντων τμημάτων του σκάφους: Είτε λόγω κατασκευής είτε λόγω της καταστροφής και της αποκοπής τους εξαιτίας του δυστυχήματος, τα συντρίμμια που περισυνέλεξε το πλήρωμα του Horizon Arctic ήταν τα ελαφρύτερα. Αυτά που θα μπορούσε να προσδέσει αφ' εαυτού το τηλεχειριζόμενο ρομπότ (Remotely Operated Vehicle) και να τα φέρει στην επιφάνεια της θάλασσας με το δικό του καλώδιο. Το οποίο δεν έχει προδιαγραφές ανάσυρσης βαρέων αντικειμένων. Γι' αυτά απαιτείται η επιχειρησιακή εμπλοκή ειδικού πλοίου, με ROV και καλώδια αυξημένης αντοχής ώστε να αντεπεξέλθουν στις κολοσσιαίες δυνάμεις, του βάρους αλλά και της τρομακτικής αντίστασης από το νερό.

«Η ομάδα μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιχείρηση στην ανοιχτή θάλασσα, ύστερα από υπερπροσπάθεια 10 ημερών, με αδιάκοπη δουλειά και ξεπερνώντας σωματικές και πνευματικές προκλήσεις. Πλέον τα μέλη της ομάδας περισυλλογής των υπολειμμάτων του Titan ανυπομονούν να επιστρέψουν κοντά στους αγαπημένους τους ανθρώπους». Αυτά ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας Pelagic Research, η οποία στις 21 Ιουνίου έσπευσε στο σημείο όπου είχε χαθεί ο «Τιτάνας» με το πλοίο Horizon Arctic. Με αυτό μεταφέρθηκε το ROV «Odysseus», το οποίο και εντόπισε τα υπολείμματα του χαμένου βαθυσκάφους.

Τα ανευρεθέντα κομμάτια του Titan θα φυλαχθούν σε ασφαλή χώρο, έτσι ώστε να μελετηθούν διεξοδικά από ιατροδικαστές, ναυπηγούς, επιστήμονες ειδικούς στην αντοχή υλικών κ.ο.κ. Η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος, αν και εφόσον γίνει επίσης η ανάσυρση των βαρύτερων τμημάτων του «Τιτάνα» από το βυθό, θα διαρκέσει για τουλάχιστον 18-24 μήνες.

Ένα από τα κυριότερα ερωτηματικά σχετικά με το ναυάγιο, αφορά στα ηλεκτρονικά δεδομένα, εάν δηλαδή τα καταγραφικά μέσα, τόσο στο ίδιο το βαθυσκάφος όσο και στο πλοίο συνοδείας, μπορούν να εντοπιστούν και να αναλυθούν. Διότι είναι αρκετά πιθανόν ότι σε κάποιο όργανο ή ακόμη και σε μια φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο κ.λπ. να έχουν καταγραφεί οι δραματικές τελευταίες στιγμές που έζησαν οι 5 επιβάτες του «Τιτάνα», πριν χαθούν αβοήθητοι στον πάτο της θάλασσας, όχι πολύ μακριά από το κουφάρι του θρυλικού «Τιτανικού».

Επιπλέον, ενώ οι αμερικανικές αρχές έχουν συστήσει ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση του συμβάντος, θα αποδοθούν ευθύνες και θα απαιτηθούν αποζημιώσεις. Ακόμη και εάν αυτές περιοριστούν πχ στο κόστος της επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης, η τάξη μεγέθους αφορά σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Τα οποία μπορεί να οδηγήσουν την OceanGate, την εταιρεία υποθαλάσσιων περιηγήσεων του Στόκτον Ρας, ακόμη και στη χρεοκοπία. Ούτως ή άλλως, με τον συντριπτικό αντίκτυπο που είχε το δυστύχημα του Τιτάνα, το ενδιαφέρον για παράτολμους υποβρύχιους περιπάτους αναμένεται να είναι από μειωμένο έως μηδενικό -στο άμεσο μέλλον, τουλάχιστον.

