Τον στόχο για μείωση εκπομπών αερίων στο 55% ψήφισε το ΕΚ

Την προέκταση του αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς για το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών μέχρι το 2030 υπερψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο (ΕΚ) στη συνεδρίασή του το απόγευμα της Δευτέρας, παρατείνοντας έτσι την ισχύ κινήτρων σε βιομηχανίες, για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να επιτευχθεί η μείωσή τους κατά 55% μέχρι το 2030.

Το ΕΚ προχώρησε σε ψήφιση του σχεδίου “Fit for 55 in 2030” της Κομισιόν σε μία κρίσιμη καμπή, καθώς την ίδια ημέρα παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια το πόρισμα της έκθεσης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, που καλεί σε επείγουσα λήψη μέτρων για την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 °C. Η έκθεση τονίζει ότι με το πέρασμα του χρόνου, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα καταστεί πιο δαπανηρή και αναποτελεσματική, αν όχι αδύνατη, σε κάποιες περιπτώσεις. Το σχέδιο “Fit for 55 in 2030” αφορά στην προσαρμογή των πολιτικών ενέργειας, χρήσης γης, μεταφορών και φορολόγησης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων στο 55%, σε σχέση με το 1990.

Η περίοδος της πανδημίας ήταν ένας από τους παράγοντες που φαίνεται να καθυστέρησαν την επίτευξη στόχων στα κράτη της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων, καθώς ο προσανατολισμός τους στράφηκε στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκλήθηκαν από τη διατάραξη της ανεφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Κύπρος είναι ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ που έχουν κάνει τη μικρότερη πρόοδο στην κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών επιζήμιων αερίων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδάκης. «Σε ένα κράτος με άπλετη ηλιοφάνεια για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η Κύπρος καλείται κάθε χρόνο να καταβάλει πρόστιμο, ενώ «θα μπορούσαμε ακόμα και να εξάγουμε ενέργεια με την αξιοποίηση των ΑΠΕ».

Ο κ. Παπαδάκης ανέφερε επίσης ότι στην προσπάθειά του το κράτος να επισπεύσει τις διαδικασίες για περιορισμό της εκπομπής αερίων μέχρι το 2030, θα χρειαστεί να αναλάβει δράση «την τελευταία στιγμή», κάτι που θα αυξήσει το κόστος και για τον πολίτη, όπως είπε. Τέλος, με αφορμή και την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε μετά τις κυρώσεις της ΕΕ προς την Ρωσία, ο Ευρωβουλευτής δήλωσε ότι θα είχαμε ήδη άμεσο όφελος, αν είχαμε προχωρήσει με την αξιοποίηση των ΑΠΕ.

ΚΥΠΕ