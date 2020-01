TΩΡΑ: Χάθηκε η επαφή με πυροσβεστικό αεροσκάφος στην Αυστραλία

Αυστραλιανό πυροσβεστικό αεροσκάφος έχασε την επαφή του με τις αρχές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη (23/01), και έχει αρχίσει έρευνα με τη συνδρομή ελικοπτέρων στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η Αγροτική Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αυστραλίας εικάζει ότι το πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη και οι αρχές διεξάγουν έρευνες με τη συνδρομή ελικοπτέρων.

The NSW Rural Fire Service is investigating reports of a serious incident involving an aircraft in southern NSW this afternoon. Contact was lost with a Large Air Tanker which was working in the Snowy Monaro area. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/i6u1mlZsZ0

— NSW RFS (@NSWRFS) January 23, 2020