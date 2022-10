Τουλάχιστον 11 νεκροί από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 64 τραυματίσθηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους σε όλη την Ουκρανία σήμερα, ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση της, που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναφέρει ότι τέσσερις περιοχές μετά τις πυραυλικές επιθέσεις δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα --οι περιοχές Λβιβ, Πολτάβα, Σούμι και Τερνόπιλ-- και πως η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί εν μέρει και σε άλλα τμήματα της χώρας.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022