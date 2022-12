Τουλάχιστον 8 νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στη Χερσώνα

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 58 τραυματίστηκαν από έναν ρωσικό βομβαρδισμό στο κέντρο της ουκρανικής πόλης Χερσώνα, όπως δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο.

Another video showing the aftermath of #Russia's attack on #Kherson today. pic.twitter.com/nf1PJp3VxI

— NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2022