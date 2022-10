Τουρκία: 25 νεκροί και 28 τραυματίες από έκρηξη σε ορυχείο

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 28 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε ανθρακωρυχείο της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Φαχετίν Κοτζά. Άλλοι 11 εργάτες νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων στις στοές του ορυχείου.

Εκτιμάται ότι περίπου 110 εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

