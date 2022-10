Τουρκία: Βγάζει το γεωτρύπανο «Αμπντουχαμίτ Χαν» στην Μεσόγειο

Η Άγκυρα κλιμακώνει περαιτέρω την προκλητική τακτική της, στον απόηχο της έντασης που προκλήθηκε ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ήδη ετοιμάζεται να βγάλει στην Ανατολική Μεσόγειο το νέο γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν».

Την Παρασκευή εκδόθηκε NAVTEX με τις γεωτρήσεις οι οποίες θα γίνουν κοντά στον κόλπο της Αττάλειας στην ανατολική Μεσόγειο και θα διαρκέσουν από αύριο Σάββατο 8/10 μέχρι και την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022.

Αναλυτικά το κείμενο της τουρκικής NAVTEX

TURNHOS N/W : 0974/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2022 11:32)TURNHOS N/W : 0974/22

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 08 OCT-07 NOV 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 072159Z NOV 22.

Όπως όλα δείχνουν, η Τουρκία προχωρά σε μια αμιγώς συμβολική κίνηση, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τα ελληνοτουρκικά, καθώς έχει ήδη ενεργοποιηθεί το τουρκολιβυκό σύμφωνο, ενώ θέλει να περάσει μήνυμα για τις προθέσεις της Άγκυρας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Υψηλούς τόνους και σήμερα από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προχώρησε σε επίθεση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «δεν θα πέσει στο επίπεδό του» απαντώντας του και υποστηρίζοντας ότι «δεν γνωρίζει το πρωτόκολλο».

Ερωτώμενος από δημοσιογράφους για το αν μίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε:

«Είδατε κάτι τέτοιο; Πρόκειται για άνθρωπο που δεν γνωρίζει τους κανόνες του πρωτοκόλλου. Ήμουν ένας από τους βασικούς ομιλητές, έδωσα το λόγο μου. Σηκώθηκε και προσπάθησε να μου απαντήσει; Τι θα έπρεπε να κάνω; Να απαντήσω στην απάντησή του; Θα πέσει ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας σ’ αυτό το επίπεδο;».

#BREAKING Türkiye's President Erdogan says he will not degrade himself by responding to Greek premier, adding Mitsotakis lacks knowledge of protocol rules pic.twitter.com/nOTk42AB8r — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 7, 2022

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόταν στην απάντηση που έλαβε από πλευράς του Έλληνα πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του χθεσινού δείπνου στην Πράγα, μετά τα όσα ανυπόστατα υποστήριξε αλλά και το «κατηγορώ» στην Ελλάδα ότι ανεβάζει την ένταση.

Μητσοτάκης: «Ό,τι έχω να πω, το λέω κατάμουτρα»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την Παρασκευή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου Κορυφής στην Πράγα το επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον ίδιο και τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια του δείπνου στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας χθες.

«Σηκώθηκα πάνω και του είπα "ό,τι έχω να σου πω, στο λέω κατάμουτρα"», φέρεται να δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας στην κυρία φον ντερ Λάιεν και σε ηγέτες της Ευρώπης των 27 τα όσα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης στο δείπνο, όταν ο Τούρκος πρόεδρος ανέβασε τους τόνους της επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε από την Πράγα νέο μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί αλλά απαντά πάντα με αυτοπεποίθηση.

Ο πρωθυπουργός προχώρησε στη νέα αυτή τοποθέτηση μετά από την ευθεία πρόκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά το χθεσινό δείπνο στην Πράγα, αλλά και τις ευθείες απειλές που εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν νοείται σήμερα να κατηγορείται η Ελλάδα πως αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο, όταν ήταν η Τουρκία είναι αυτή που κλείνει την πόρτα του διαλόγου», και σημείωσε πως «κλείνουμε τα παράθυρα σε κάθε πρόκληση και αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου».

Αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης στο δείπνο των ηγετών με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Σύνοδο της Πράγας είπε πως «ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αντιληφθούν ακόμα και συνάδελφοί μου που δεν γνωρίζουν αρκετά για το θέμα ποιος είναι αυτός που προκαλεί και υψώνει τους τόνους και ποια χώρα υπερασπίζεται με αυτοπεποίθηση τα δικαίωματά της».

Για τα τραγικά ναυάγια σε Μυτιλήνη και Κύθηρα, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την βαθιά του θλίψη.

«Με αυτοθυσία οι κρατικές υπηρεσίες έσπευσαν να σώσουν κατατρεγμένους ανθρώπους που μπήκαν σε βάρκες χωρίς σωσίβια και απέπλευσαν από τις τουρκικές ακτές», και ζήτησε να «σταματήσει η εργαλειοποιήση του μεταναστευτικού».

Παράλληλα, κάλεσε την Τουρκία «να συνεργαστεί με την Ελλάδα να εξαλείψουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών των καταταραγμένων ανθρώπων».

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και τις κινήσεις της ΕΕ ενόψει χειμώνας ανέφερε πως «πιστεύω πως οι συνθήκες έχουν πια ωριμάσει ώστε στην επομένη σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες να πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις».

