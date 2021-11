Τουρκία: Δέκα εγκλωβισμένοι σε κτίριο που κατέρρευσε στη Μαλάτια

Περίπου δέκα άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια ενός εμπορικού κτιρίου που κατέρρευσε στη Μαλάτια, στην ανατολική Τουρκία, και άλλοι 13 έχουν διασωθεί, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

"Περίπου είκοσι άνθρωποι" βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα του δυστυχήματος, λίγο πριν από τις 17:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Μαλάτια Αΐντίν Μπαρούς στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber.

A building has collapsed in the eastern #Turkish city of #Malatya. Rescue teams scouring the rubble in search of survivors. 13 people have already been rescued, yet the number of those yet to be saved remains unknown.#turkey #anews pic.twitter.com/0dyrCtRE2M

— ANews (@anews) November 9, 2021