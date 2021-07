Τουρκία: Στο ΥΠΕΞ κλήθηκε ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα

Στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κλήθηκε ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, για το θέμα που δημιουργήθηκε με την Γαλατασαράι, σύμφωνα με το δίκτυο TRT.

Η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε για την στάση της Ελλάδας απέναντι στην ποδοσφαιρική ομάδα που επέστρεψε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά την άρνηση των παικτών να υποβληθούν σε rapid test ενόψει φιλικού αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Turkey summons Greek Ambassador Michael-​Christos Diamessis to protest treatment of Galatasaray football club in Athens - AA pic.twitter.com/kmd5Gad4Yu

— TRT World Now (@TRTWorldNow) July 13, 2021