Τουρκία: Στον «χορό» των Ρίχτερ - 8 μετασεισμοί σε 68 λεπτά

Οκτώ μετασεισμοί μεγέθους έως και 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκαν στα 68 πρώτα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ στην Τουρκία με επίκεντρο την πόλη Σιβρίτζε, στην επαρχία Ελαζίγ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο τελευταίος και μεγαλύτερος μετασεισμός ήταν μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 21:03, ώρα Ελλάδας.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον δύο, στην πόλη Σιβρίτζε, ενώ δέκα κτήρια έχουν υποστεί ζημιές στην επαρχία Ελαζίγ.

Σε πλήρη συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός της χώρας, ενώ ο Τούρκος ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ επισήμανε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης, εφόσον χρειαστεί.

Η δόνηση ήταν επιφανειακή και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Εικόνες που έρχονται από την Τουρκία και διαδίδονται στα social media δείχνουν κτήρια που έχουν καταρρεύσει. Παράλληλα, κρατικά ΜΜΕ στη γειτονική Συρία μετέδωσαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της χώρας.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στον Λίβανο μετέδωσαν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Βηρυτό και την Τρίπολη.

Strong earthquake in south east Turkey. No casualties are reported but there are buildings collapsed. #earthquake#Turkey#Elazig pic.twitter.com/IY44BxyJv1

— Selami Haktan (@slmhktn_eng) January 24, 2020