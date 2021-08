Τουρκία: Συνετρίβη ρωσικό πυροσβεστικό αεροπλάνο (βίντεο)

Συνετρίβη ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος στο Καχραμάνμαρας στη Νότια Τουρκία, το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται αεροσκάφος τύπου Beriev, το οποίο είχε νοικιάσει η χώρα από τη Ρωσία, εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται τις τελευταίες εβδομάδες.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες έρευνας και διάσωσης για να εντοπίσουν επιζώντες.

#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras

There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm

