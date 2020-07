Τραβόλτα: Οι τρεις τραγωδίες που επισκίασαν μία ζωή γεμάτη λάμψη

Είναι καλοκαίρι του 1978. Ο γοητευτικός νεαρός ηθοποιός με τα τα καταγάλανα μάτια και τα μαύρα μαλλιά έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα του πρώτου πρωταγωνιστικού ρόλου της καριέρας της στην ταινία «Saturday Night Fever», για τον οποίο θα αποσπάσει, μάλιστα, και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ. Μόλις τέσσερις ημέρες μετά ξαναμπαίνει στα στούντιο για να γυρίσει το θρυλικό «Grease» που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα και διαχρονικά κινηματογραφικά μιούζικαλ όλων των εποχών. Φοράει το στενό τζιν και το δερμάτινο μπουφάν του Ντάνι Ζούκο, απλώνει τη μπριγιαντίνη στα μαλλιά του, ανάβει το τσιγάρο του και περπατά με εκείνον τον μοναδικό χορευτικό του τρόπο κάνοντας τα κορίτσια να παραληρούν στο πέρασμά του. Ήταν πλέον πασιφανές: Ένα νέο αστέρι είχε γεννηθεί στον μαγικό κόσμο του Χόλιγουντ και άκουγε στο όνομα Τζον Τραβόλτα.

Ο Τζον Τραβόλτα ως Ντάνι Ζούκο στο θρυλικό «Grease»

Ωστόσο, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πως εκείνη την εποχή περνούσε την πιο δύσκολη φάση της 23χρονης μέχρι τότε ζωής του. Πίσω από τα γέλια, τα γοητευτικά βλέμματα και τις εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες του κρυβόταν ένας μεγάλος, βαθύς πόνος. Ένας πόνος που τον έκανε να δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, να ξεχνά τα λόγια του και μην μπορεί να απολαύσει ούτε στο ελάχιστο την σαρωτική επιτυχία του. Πριν λίγους μήνες είχε φύγει από τη ζωή ο πρώτος μεγάλος έρωτας της ζωής του κι εκείνος ήταν συγκλονισμένος και απαρηγόρητος. Ήταν η ηθοποιός Νταϊάνα Χάϊλαντ. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα στα γυρίσματα της ταινίας «The Boy in the Plastic Bubble» και ερωτεύθηκαν βαθιά παρά το γεγονός ότι εκείνη ήταν 22 χρόνια μεγαλύτερη του. Έναν μόλις χρόνο μετά την έναρξη της σχέση τους κι ενώ έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας η μόλις 41 ετών ηθοποιός πεθαίνει. Κατά τραγική ειρωνεία η αιτία του θανάτου της ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή που θα του στερτήσει, δεκαετίες αργότερα, την αγαπημένη του σύζυγο και μητέρα των παιδιών του, Κέλι Πρέστον: ο καρκίνος του μαστού. Ο Τραβόλτα βίωσε από κοντά τον εφιάλτη της σκληρής αυτής ασθένειας, στάθηκε στο πλευρό της αγαπημένη του Νταϊάνας μέχρι το τέλος και η απώλειά της ήταν η πρώτη βαθιά, αγιάτρευτη πληγή στην νεανική ψυχή του. Δυστυχώς δεν θα ήταν και η τελευταία...

Με τον πρώτο μεγάλο έρωτα της ζωής του, την ηθοποιό Νταϊάνα Χάιλαντ, η οποία πέθανε από καρκίνο του μαστού ενώ ήταν ζευγάρι

Γιατί στη ζωή του διάσημου ηθοποιού, από τότε μέχρι σήμερα, οι φωτεινές και οι δραματικές στιγμές συμπορεύονταν. Το γέλιο και το δάκρυ βρίσκονταν σε έναν διαρκή, εξοντωτικό «διάλογο», οι επαγγελματικές επιτυχίες προσέκρουαν σε μεγάλα προσωπικά δράματα απ' αυτά που συνήθως συμβαίνουν στις ταινίες. Μια τέτοια ταινία, γεμάτη ανατροπές και δυσάρεστα απρόοπτα θυμίζει η διαδρομή του που σφραγίστηκε ανεξίτηλα χθες από μία ακόμη τραγική απώλεια, αυτή της επί 29 ολόκληρα χρόνια συντρόφου του η οποία στεκόταν πάντα στο πλευρό του, βράχος ακλόνητος, στα καλά και στα άσχημα.

Ο Τζον και η Κέλι γνωρίστηκαν στα κινηματογραφικά πλατό το 1987. Εκείνος είχε ήδη στο ενεργητικό του πολλές επαγγελματικές επιτυχίες και αρκετές σύντομες σχέσεις με επώνυμες και μη κυρίες, μεταξύ των οποίων και η Κατρίν Ντενέβ. Εκείνη βρισκόταν σε έναν γάμο που δεν της πρόσφερε αυτά που είχε ονειρευτεί. Ο έρωτας τους ήταν κεραυνοβόλος όπως είχαν παραδεχτεί και οι δύο. Οπότε η συνέχεια αποτελούσε μονόδρομο. Η Κέλυ θα πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της και το 1991 οι δυο τους θα πάρουν ένα αεροπλάνο με προορισμό το Παρίσι προκειμένου να παντρευτούν. Η τελετή θα γίνει σε ξενοδοχείο της Πόλης του Φωτός από έναν Σαϊεντολόγο – ο Τραβόλτα είχε ήδη μυηθεί στη Σαϊεντολογία – επειδή όμως η συγκεκριμένη τελετή δεν είναι αποδεκτή από νομικό καθεστώς των ΗΠΑ θα κάνουν και δεύτερο γάμο, λίγες ημέρες αργότερα, στη Φλόριντα αυτή τη φορά. Ο Τζον νιώθει πως, επιτέλους, βρήκε το δρόμο προς την ευτυχία.

Ο Τζον Τραβόλτα και η Κέλι Πρέστον παντρεύτηκαν το 1991

Η μοίρα, όμως, είχε τελείως διαφορετικά σχέδια. Έναν χρόνο μετά το γάμο του έρχεται το πρώτο τους παιδί, ο τρισχαριτωμένος Τζετ που μοιάζει πολύ στον διάσημο μπαμπά του. Κάποιες ξαφνικές κρίσης επιληψίας, όμως, που παθαίνει ο μικρός οδηγούν στη διάγνωση του αυτισμού. Το παιδί θα πρέπει να είναι σε όλη του τη ζωή υπό στενή παρακολούθηση καθώς οι κρίσεις αυτές είναι απειλητικές για τη ζωή του. Οι γονείς του, αν και σοκαρισμένοι επιλέγουν να μην παραδεχτούν ποτέ επισήμως το σοβαρό πρόβλημα του παιδιού του καθώς η σαϊεντολογία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη του αυτισμού ως ασθένειας. Ίσως να ήταν κι αυτός ένας τρόπος να ξορκίσουν τους φόβους τους.

Η γέννησή της κόρης τους, το 2000, θα φέρει χαρά στο σπίτι τους. Γιατί για τον Τζον Τραβόλτα η οικογένεια αποτελούσε την βασική πηγή της ισορροπίας τους. Είχε κάνει πολλές επιτυχίες μέχρι τότε, ανάμεσά τους το επιτυχημένο «Look Who Is Talking» και το πασίγνωστο «Kill Bill» του Ταραντίνο, είχε βγάλει πολλά χρήματα, είχε αποκτήσει δόξα και εκατομμύρια θαυμαστών. Όλα αυτά όμως δεν θα είχαν καμιά αξία για εκείνον αν δεν υπήρχε η οικογένειά του για να τα μοιραστεί. Γι΄ αυτό και, όπως είχε ο ίδιος εξομολογηθεί, στις δύσκολες περιόδους, από εκείνες που κάθε ζευγάρι περνά κατά την διάρκεια ενός πολύχρονου γάμου, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για βρεθεί λύση στα προβλήματα παίρνοντας, μάλιστα, συχνά και τη βοήθεια ειδικών. Μέχρι τότε τουλάχιστον όλα τα εμπόδια έμοιαζαν διαχειρίσιμα.

Η τραγική απώλεια του γιου του Τζετ ήταν το πιο σκληρό χτύπημα που δέχτηκε από τη μοίρα

Τα Χριστούγεννα του 2009 όμως έμελλε να στοιχειώσουν για πάντα την ζωή του αγαπημένου ζευγαριού. Ο 16χρονος Τζετ βρίσκεται νεκρός στη μπανιέρα του εξοχικού τους σπιτιού στις Μπαχάμες. Αν και οι ίδιοι αρνούνται πεισματικά να μπουν σε λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του παιδιού, τα ιατρικά πορίσματα συνδέουν το τραγικό γεγονός με κρίση επιληψίας. Ο Τζον Τραβόλτα και η Κέλι Πρέστον έχουν δεχτεί το πιο σκληρό χτύπημα για έναν άνθρωπο: έχασαν το παιδί τους.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα αν θα το ξεπερνούσα ποτέ. Η ζωή δεν είχε πια κανένα νόημα και μού πήρε πολύ καιρό για να νιώσω καλύτερα» θα εξομολογηθεί ο ηθοποιός αρκετό καιρό αργότερα. Για μία ακόμη φορά θα βρει παρηγοριά στους κόλπους της σαϊεντολογίας η οποία, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, τον βοήθησε πολύ να αντιμετωπίσει αυτήν την τεράστια απώλεια.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Τζετ η Κέλυ μένει έγκυος και εννιά μήνες αργότερα φέρνει στον κόσμο τον μικρό Μπέντζαμιν τον οποίο υποδέχονται ως ένα μικρό θαύμα δεδομένου ότι μητέρα του είναι ήδη 47 ετών. Το ζευγάρι νιώθει πλέον πως έχει έναν ακόμη πολύ σημαντικό λόγο να συνεχίσει να προχωρά, παρά τις βαθιές πληγές του παρελθόντος οι οποίες, προφανώς και δεν έχουν έχει κλείσει.

Η γέννηση του μικρού Μπέντζαμιν έφερε και πάλι το χαμόγελο στο σπίτι της οικογένειας Τραβόλτα

Κι όμως. Ένα ακόμη δραματικό κεφάλαιο έμελλε να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής του χαρισματικού αλλά και σκληρά χτυπημένου από τη μοίρα ηθοποιού. Το 2019 η Κέλυ Πρέστον θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Η ίδια, έχοντας διαρκώς στο πλάι της την οικογένειά της θα παλέψει σκληρά την ασθένεια επί δύο ολόκληρα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα κανείς δεν γνωρίζει τον νέο Γολγοθά που ανεβαίνει η οικογένεια Τραβόλτα. Μέχρι χθες που ο άντρας της ζωής της, συντετριμμένος, θα ανακοινώσει τον θάνατό της σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Για μία ακόμη φορά ο 66χρονος Τζον Τραβόλτα καλείται να μαζέψει τα κομμάτια του και να σταθεί στα πόδια του, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα για χάρη των δύο παιδιών του. Το ότι θα το παλέψει είναι σίγουρο. Όπως έγραψε όμως και στην χθεσινή, σπαρακτική ανακοίνωσή του, η διαδικασία αυτή θα πάρει χρόνο. Η ψυχή του έχει πλέον μία ακόμη ανοιχτή πληγή και ο ίδιος πρέπει να βρει τη δύναμη να την επουλώσει.

protothema.gr