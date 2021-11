Τραγωδία Βουλγαρίας: Πηδούσαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν

Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στη Βουλγαρία, μετά το τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα τον θάνατο 46 ατόμων από τα Σκόπια.

Παράλληλα με τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Ο Βούλγαρος διευθυντής της Υπηρεσίας Ερευνών, μαζί με τον εισαγγελέα από τη Βόρεια Μακεδονία ανακοίνωσαν ότι εστάλη λίστα επιβατών στα Σκόπια, ενώ λαμβάνεται γενετικό υλικό. Οι έρευνες θα γίνουν εξ ολοκλήρου στη Βουλγαρία.

Παράλληλα, στο σημείο γίνονται ανακρίσεις και οι αρχές λαμβάνουν μαρτυρίες. Μόνον δύο από τους επτά τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στη Σόφια είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να μιλήσουν.

Η επικεφαλής του κέντρου θεραπείας εγκαυμάτων που μεταφέρθηκαν οι τραυματίες ανακοίνωσε ότι «οι επιζώντες είναι τραυματισμένοι. Έχουν χάσει συγγενείς και τα παιδιά τους». Μάλιστα για να βγουν από το λεωφορείο πήδηξαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν.

At least 45 people, including children, died when a bus carrying mostly North Macedonian tourists crashed in flames on a highway in western Bulgaria https://t.co/0PKF8n0o1m pic.twitter.com/bou0rIr859

— Reuters (@Reuters) November 23, 2021