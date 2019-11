Τραγωδία σε σπίτι στις ΗΠΑ: 5 νεκροί μεταξύ των οποίων και παιδιά

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η αστυνομία έλαβε κλήση για περιστατικό με πυροβολισμούς σε σπίτι στο Paradise Hills και όταν έφτασαν στο σημείο βρήκε πέντε νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία από σφαίρες.

Τα θύματα είναι αγόρια 3, 5 και 9 ετών, η 29χρονη μητέρα τους και ένας 31χρονος άνδρας.

Ένα ακόμη αγόρι 11 ετών νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Τα τέσσερα αγόρια και η μητέρα τους έμεναν σε ένα διαμέρισμα με την γιαγιά ενώ στην περιοχή ζούσαν και οι συγγενείς τους, σύμφωνα με όσα δήλωσαν γείτονες στο 10 News.

Επίσης, υπάρχουν μαρτυρίες πως ακούστηκαν καυγάδες από το σπίτι πριν τους πυροβολισμούς.

Horrific family tragedy in Paradise Hills. One woman, a man, and three children, all boys under the age of 10 are shot dead. One 11-year-old boy is still in surgery at a local hospital. San Diego Police are investigating. @nbcsandiego #paradisehills pic.twitter.com/L6JUCJC7Ch

— Danica McAdam (@DanicaTVNews) November 16, 2019