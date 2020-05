Τραμπ: Έκτακτη άδεια για χρήση ρεμδεσιβίρης ενάντια στον κορωνοϊό

Ο επικεφαλής της Gilead, Ντάνιελ Ο'Ντέι, ανακοίνωσε ότι η φαρμακευτική θα διαθέσει άμεσα ένα εκατομμύριο φιαλίδια του φαρμάκου remdesivir.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο επικεφαλής της Gilead, Ντάνιελ Ο'Ντέι, είχε δηλώσει ότι αναμένει πως ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων θα απαντήσει γρήγορα στο αίτημα της εταιρείας για έγκριση του φαρμάκου. Ο ίδιος είπε ότι, σε περίπτωση έγκρισής του, θα προσπαθήσει να χορηγήσει το φάρμακο σε όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται. «Κινούμαστε πολύ γρήγορα με τον FDA» είπε ο Ο'Ντέι σε συνέντευξή του στην εκπομπή του NBC, Today. «Και θεωρώ ότι θα απαντήσουν πολύ γρήγορα» συμπλήρωσε.

BREAKING: President @realDonaldTrump says the FDA has authorized the use of Remdesivir to treat #Coronavirus patients pic.twitter.com/KmhvNVIZPD

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) May 1, 2020