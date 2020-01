Τραμπ για Σουλεϊμανί: Ήταν κάθαρμα και έπρεπε να εξοντωθεί

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις αναφερόμενος στον ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στο Μιλγουόκι, στην Πολιτεία Ουισκόνσιν.

Κατά τον Ρεπουμπλικάνο, υπάρχουν «πολλοί νέοι και νέες που δεν έχουν χέρια ούτε πόδια» εξαιτίας του θανόντα διοικητή της Δύναμης Αλ Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

«Μεγάλος αριθμός ανθρώπων δεν έχει πόδια, ούτε χέρια, εξαιτίας αυτού του καθάρματος», πέταξε ο ένοικος του Λευκού Οίκου και πρόσθεσε «έπρεπε να είχε εξοντωθεί πριν από είκοσι χρόνια».

President @realDonaldTrump on Soleimani: “He was the king of roadside bombs. [...] A great percentage of people don’t have legs or arms because of this son of a bitch." pic.twitter.com/YsownM3reZ

— Kyle Morris (@RealKyleMorris) January 15, 2020