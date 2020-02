Τραμπ κατά Δημοκρατικών: Πανικοβάλλουν τις αγορές με τον κορωνοϊό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους αντιπάλους του Δημοκρατικούς και ορισμένα μέσα ενημέρωσης όπως το CNN ότι σπέρνουν τον «πανικό» για την επιδημία του κορωνοϊού πανικοβάλοντας τις αγορές.

Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης «εργάζονται για να παρουσιάσουν τον κορωνοϊό (Caronavirus) με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, δημιουργώντας συγκεκριμένα πανικό στις αγορές» είπε σε πρωινό του tweet ο Τραμπ, γράφοντας λάθος το όνομα του ιού.

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020