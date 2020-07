Τραμπ: Με την εξάπλωση του ιού θυμώνω περισσότερο με την Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θυμώνει όλο και περισσότερο» με την Κίνα βλέποντας τον βαρύ απολογισμό της πανδημίας Covid-19 στον κόσμο και ειδικότερα στις ΗΠΑ.

«Βλέποντας την πανδημία να εξαπλώνει το φρικτό της πρόσωπο σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς που έχει κάνει στις ΗΠΑ, θυμώνω όλο και περισσότερο με την Κίνα», ανέφερε χθες με tweet του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις Ουάσινγκτον – Πεκίνου στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου έχουν ενταθεί περαιτέρω με την πανδημία του κορωνοϊού, για την οποία ο Τραμπ κατηγορεί το Πεκίνο.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου ισχυρίζεται ότι η Κίνα απέκρυψε την κλίμακα και τη σοβαρότητα της επιδημίας στην αρχή αυτής.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020