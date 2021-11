Τρεις νεκροί από κατάρευση ουρανοξύστη στη Νιγηρία

Ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης κατέρρευσε σήμερα στο Λάγκος, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων αλλά ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ, καθώς δεκάδες εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Το κτίριο αυτό, που βρίσκεται σε μια από τις πιο αριστοκρατικές λεωφόρους του Λάγκος, κατέρρευσε το μεσημέρι, την ώρα που δεκάδες εργάτες βρίσκονταν στο εργοτάξιο.

Οι υπεύθυνοι αρχικά δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσουν τον αριθμό των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν, αλλά οικοδόμοι και γείτονες έδιναν μάχη για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα ερείπια του κτιρίου των 25 ορόφων στη συνοικία Ικόι, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο.

Why do buildings easily collapse in Lagos and elsewhere in #Nigeria? Our report of 2019 explains a few factors. Hundreds of buildings run at risk of collapsing. What’s in addition shocking about today’s tragedy: the building wasn’t even finished in #Ikoyi @dwnews. pic.twitter.com/noCRq4lfm9

— Fanny Facsar (@FannyFacsar) November 1, 2021