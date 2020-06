Τροχαίο για τον Μ. Τζόνσον έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο (Vid)

Πριν λίγο, ο Μπόρις Τζόνσον έφυγε από το Γουέστμινστερ με το αυτοκίνητό του, ακολουθούμενο από το προσωπικό ασφαλείας του σε ένα Range Rover.

Ο Μπόρις Τζόνσον, αναχωρούσε το απόγευμα της Τετάρτης από το Κοινοβούλιο της χώρας, όταν ένας διαδηλωτής έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα που συνόδευαν τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, με αποτέλεσμα να σημειωθεί τροχαίο ατύχημα.

