Τρομακτικό ατύχημα με 280km πριν λίγο στην F1 (BINTEO)

Ο οδηγός της Red Bull είχε την pole position αλλά με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο οδηγός της Mercedes επιτέθηκε. Οι δυο τους μονομάχησαν ρόδα με ρόδα, είχαν και επαφή, ώσπου έφτασαν στη στροφή Copse και ήρθε το συμβάν που οδήγησε στην κόκκινη σημαία.

Ο Ολλανδός ένιωθε πως είχε τη στροφή, ο Βρετανός δεν σημάδεψε την κορυφή της, η αναπόφευκτη επαφή έστειλε την RB16B εκτός πίστας, σε σημείο που έστριβε με 280 χιλιόμετρα/ώρα!

Παρά την αμμοπαγίδα, ο Verstappen κατέληξε με πολλά χιλιόμετρα στον προστατευτικό τοίχο από ελαστικά. Ευτυχώς βγήκε δίχως τραυματισμό αν και εμφανώς ταραγμένος από τη σφοδρή σύγκρουση.

Ο αγώνας διακόπηκε ώσπου να επιδιορθωθεί η ζημιά στον προστατευτικό τοίχο από ελαστικά και τα μονοθέσια επέστρεψαν στο pit lane. Ο Hamilton συνεχίζει τον αγώνα, με τη W12 να έχει ελάχιστη ζημιά, εκκρεμεί όμως η εξέταση του συμβάντος από τους αγωνοδίκες.

Massive disappointment for @Max33Verstappen But great to see him waving to the crowd #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/p4TXcZnK3j — Formula 1 (@F1) July 18, 2021