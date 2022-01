Τσουνάμι μετά την έκρηξη ηφαιστείου στην Τονγκα - Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τόνγκα και στην ευρύτερη περιοχή μετά από έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου.

Υποθαλάσσιο ηφαίστειο εξερράγη στην Τόνγκα, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ συναγερμός έχει σημάνει και στη Νέα Ζηλανδία, που έχουν, επίσης, εκδώσει ανάλογη προειδοποίηση στους πολίτες της.

Αυτή η έκρηξη έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν.

Κύματα τσουνάμι ύψους περίπου μισού μέτρου

Κύματα τσουνάμι ύψους περίπου μισού μέτρου παρατηρήθηκαν σε μετρητές που βρίσκονται στο επίπεδο της θάλασσας στην πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόας ύστερα από δραστηριότητα ηφαιστείου στην Τόνγκα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Η απειλή για τσουνάμι συνεχίζεται και οι διακυμάνσεις στο επίπεδο της θάλασσας καθώς και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα δημιουργούν κινδύνους κατά μήκος παράκτιων περιοχών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κέντρο.

Στη Νέα Ζηλανδία, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για αύξηση της στάθμης της θάλασσας λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου στην Τόνγκα. Η εθνική επιτροπή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων προειδοποίησε ότι σε ορισμένα τμήματα της Νέας Ζηλανδίας μπορεί να καταγραφούν ισχυρά και ασυνήθιστα ρεύματα καθώς και απρόβλεπτα κύματα στις ακτές.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσαν αρκετά νησιωτικά κράτη

Η έκρηξη στις 06.10 ώρα Ελλάδας του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χαπάι, με απόσταση περίπου 65 χιλιομέτρων βόρεια της Νουκουαλόφα, της πρωτεύουσας της Τόνγκα, προκάλεσε τσουνάμι 1,2 μέτρου, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση αλλά δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για τα αυστραλιανά εδάφη.

Κύματα τσουνάμι ύψους 83 εκατοστών καταγράφηκαν από τους μετρητές στην Νουκουαλόφα και κύματα ύψους περίπου 60 εκατοστών στο Πάγκο Πάγκο, την πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόας, σύμφωνα με το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Οι αρχές στα Φίτζι εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις παράκτιες περιοχές «λόγω ισχυρών ρευμάτων και επικίνδυνων κυμάτων».

