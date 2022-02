Το tweet για τους Ρώσους που ο Μπορέλ αναγκάστηκε να κατεβάσει

Μία ανάρτηση του Ζοζέπ Μπορέλ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας έγινε viral, αλλά και προκάλεσε δεκάδες επικριτικά σχόλια. Το αποτέλεσμα ήταν να την κατεβάσει λίγο αργότερα.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας θέλησε ουσιαστικά να ειρωνευτεί τους Ρώσους ολιγάρχες, με ένα σχόλιο, που πολλοί θα μπορούσαν να κάνουν στο πλαίσιο μίας παρέας ή εάν ήταν απλοί χρήστες των social media, αλλά δεν δικαιολογείται από έναν αξιωματούχο σε τόσο σημαντική θεσμική θέση.

Ο Μπορέλ λοιπόν έγραψε λίγο μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας:

«Τέλος τα ψώνια στο Μιλάνο, τα πάρτι στο Σεν Τροπέ και τα διαμάντια στην Αντβέρπη. Aυτό είναι ένα πρώτο βήμα, μένουμε ενωμένοι».

First time we're seeing a 'euro bureaucrat' celebrating damage done by Brussels to businesses in EU Member-States 🤷‍♂️ pic.twitter.com/8RclbYUqxD

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 22, 2022