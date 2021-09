Τυφώνας Άιντα: Στους 12 οι νεκροί στη Λουιζιάνα

Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα Άιντα από τη Λουιζιάνα, αριθμός πάντως μικρότερος από τους δεκάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, τις οποίες θα επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Η Νέα Υόρκη και το Νιού Τζέρσεϊ είναι μεταξύ των τεσσάρων πολιτειών στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ που επλήγησαν περισσότερο από τον Άιντα, με τους κατοίκους να εξακολουθούν να προσπαθούν να καθαρίσουν τα ερείπια. Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη και τα περίχωρά της, ενώ έξι εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νιού Τζέρσεϊ.

North plainfield New jersey under water #ida pic.twitter.com/76lVRvLUrz

This is north of NYC, Central Park Av in Scarsdale#NYCFlooding #NewJersey #flooding

#NY #NYC #NewYorkCity #Ida #HurricaneIda #NJwx #flashflooding #Emergency #tornadowarnings pic.twitter.com/CUa5RXGyXo

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 2, 2021