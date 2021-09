Τυφώνας Άιντα:Τουλάχιστον 28 νεκροί-Ανασύρονται σοροί από υπόγεια

Εξακολουθεί να επελαύνει σαρωτικά ο φονικός τυφώνας Άιντα στις νοτιοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους. Ανάμεσα στα θύματα τριμελής οικογένεια, με ένα παιδί δύο ετών, που βρέθηκαν πνιγμένοι στο υπόγειο του σπιτιού τους, στη Νέα Υόρκη.

Πολλά τα πλημμυρισμένα σπίτια και στο Νιου Τζέρσι, όπου ενώ κόσμος κοιμόταν εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα.

North plainfield New jersey under water #ida pic.twitter.com/76lVRvLUrz

This is north of NYC, Central Park Av in Scarsdale #NYCFlooding #NewJersey #flooding

BREAKING: Flooding right now in Short Hills, New Jersey. This is downtown! 😱

Gov. Murphy declares state of emergency due to tropical storm #Ida. #njwx pic.twitter.com/0EWWfqHRpZ

