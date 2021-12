Τυφώνας Ράι στις Φιλιππίνες: Στους 208 οι νεκροί (βίντεο)

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Ράι στις Φιλιππίνες αυξήθηκε στους 208 νεκρούς, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το ισχυρό καιρικό φαινόμενο έγινε έτσι ένα από τα φονικότερα που έχουν πλήξει το κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας τα τελευταία χρόνια.

Άλλοι τουλάχιστον 239 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ 52 αγνοούνται μετά το καταστροφικό πέρασμα του Ράι από το νότιο και κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους, πρόσθεσε η αστυνομία.

Πάνω από 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους την Πέμπτη, ενώ ο τυφώνας έφθανε πάνω από το έδαφος στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

The Philippine authorities said the death toll from Typhoon Rai, one of the strongest in recent years, has surpassed 200. pic.twitter.com/ArY26KrBpm

— DW News (@dwnews) December 20, 2021