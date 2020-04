Τζόνσον: Βγήκε από την εντατική, άγνωστο πότε θα επανέλθει

Για 6η ημέρα συνεχίζεται η νοσηλεία του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στο νοσοκομείο, με τον εκπρόσωπό του να δηλώνει ότι ναι μεν βγήκε από την εντατική, που βρισκόταν μέχρι χθες, αλλά βρίσκεται στο πολύ αρχικό στάδιο της ανάρρωσής του και ως εκ τούτου παραμένει άγνωστο το πότε θα επανέλθει στα καθήκοντά του.

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αρχικά είχε αποφασίσει να μην λάβει μέτρα (τακτική της αγέλης) για την πανδημία που έχει προκαλέσει ο νέος κορωνοϊός, προσβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τη θανατηφόρα ασθένεια και την Κυριακή κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου αρχικά του χορηγήθηκε οξυγόνο και ακολούθως μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Χθες Πέμπτη, εξήλθε από τη ΜΕΘ και μεταφέρθηκε σε απλό δωμάτιο. Στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της βρετανικής πρωθυπουργίας, τόνισε ότι ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της ανάρρωσης και δεν διευκρίνισε το πότε υπολογίζεται να επιστρέψει στο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός βγήκε το απόγευμα από την εντατική και μεταφέρθηκε σε απλό δωμάτιο νοσηλείας, όπου θα παρακολουθείται στενά κατά την πρώτη φάση της ανάρρωσής του» δήλωσε η εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει «εξαιρετικά καλή διάθεση».

Το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε ο Μπόρις Τζόνσον μετά την έξοδό του από την εντατική ήταν στην μνηστή του Κάρι Σίμοντς, η οποία παραμένει σε απομόνωση στο σπίτι του ζευγαριού στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την Daily Mail o Τζόνσον «πήρε την έγκυο μνηστή του μόλις οι γιατροί έδωσαν το "οκ" για να μιλήσει στο τηλέφωνο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει να συναντήσει από κοντά τη μνηστή του απο τις 27 Μαρτίου με το ζευγάρι να περιμένει τις επόμενες εβδομάδες το πρώτο τους παιδί - ο Τζόνσον έχει άλλα πέντε παιδιά από προηγούμενους γάμους και σχέσεις.

Ο 55χρονος Τζόνσον εισήχθη την περασμένη Κυριακή στο St Thomas's Hospital, στο κέντρο του Λονδίνου, με επίμονα συμπτώματα του κορωνοϊού.

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε και το βράδυ της Δευτέρας οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μπει στην εντατική για το ενδεχόμενο να χρειαστεί αναπνευστική υποστήριξη.

Εξ όσων έχουν γίνει γνωστά, ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν μπήκε σε αναπνευστήρα κατά την τριήμερη παραμονή του στην εντατική.

Νωρίτερα εκπρόσωπος του Βρετανού προωθυπουργού είχε δηλώσει ότι η κατάσταση του Μπόρις Τζόνσον «συνεχίζει να βελτιώνεται» και ότι λαμβάνει οξυγόνο στο πλαίσιο τη θεραπείας για τον Covid-19.

Στην ευχάριστη είδηση της εξόδου του Τζόνσον από την εντατική αντέδρασε πρώτος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Σπουδαία νέα: Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μόλις βγήκε από την εντατική. Καλή ανάρρωση Μπόρις!» έγραψε στο Twitter.

Great News: Prime Minister Boris Johnson has just been moved out of Intensive Care. Get well Boris!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2020