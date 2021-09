Τζόνσον: «Είμαι πατέρας έξι παιδιών και αλλάζω πολλές πάνες»

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε πρώτη φορά για την προσωπική του ζωή. Ο Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε ότι είναι πατέρας έξι παιδιών κι ότι «αλλάζει πολλές πάνες».

Ο ένοικος της Ντάουνινγκ Στρητ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου «NBC» εάν έχει έξι παιδιά κι εκείνος δεν δίστασε να απαντήσει καταφατικά.

Do you hold former President Trump responsible for inciting the Jan. 6 Capitol riot? -@SavannahGuthrie to British Prime Minister Boris Johnson pic.twitter.com/yvSR29nX5S

— TODAY (@TODAYshow) September 21, 2021