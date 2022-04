Τζόνσον και Ζελένσκι περπατούν στους δρόμους του Κιέβου (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, να περπατούν στους δρόμους του Κιέβου κάνει από χθες τον γύρω του διαδικτύου.

Ο Τζόνσον πραγματοποίησε χθες αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία στην οποία ανακοινώθηκε ότι το Λονδίνο θα παράσχει σημαντική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στη χώρα. Το βίντεο δημοσιεύθηκε στους λογαριασμούς του Ζελένσκι στα social media και μέσα σε λίγη ώρα αναδημοσιεύτηκε από χιλιάδες λογαριασμούς.

This is one of the greatest videos the internet has ever seen. pic.twitter.com/fZ2R0OT51W

«Με τη βοήθεια των αληθινών μας φίλων, όπως η Μεγάλη Βρετανία, είμαστε πιο κοντά στη νίκη σήμερα. Ευχαριστώ τον Μπόρις Τζόνσον για την επίσκεψη στην Ουκρανία. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα μας!», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις φωτογραφίες που δημοσίευσε από τη βόλτα του στο Κίεβο με τον Τζόνσον τονίζοντας πως η πρωτεύουσα είναι αραιοκατοικημένη και παραμένει σε συναγερμό.

To βίντεο δημοσίευσε και ο Μπόρις Τζόνσον στο twitter γράφοντας χαρακτηριστικά πως οι «Οι Ουκρανοί έχουν το θάρρος ενός λιονταριού. Ο πρόεδρος Ζελένσκι βρυχάται σαν λιοντάρι. Το Ηνωμένο Βασίλειο στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας».

The Ukrainians have the courage of a lion.

President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.

The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.

Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022