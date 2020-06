Τζορτζ Φλόιντ: Ογκώδης αντιρατσιστική διαδήλωση στο Λονδίνο

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα στους δρόμους του Λονδίνου για να καταγγείλουν την αστυνομική βία υπό το σύνθημα «ο ρατσισμός είναι ιός».

Το Σάββατο οι διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν μάσκες για να προστατευθούν από τον νέο κορωνοϊό, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας σε μια ειρηνική διαδήλωση, σε γενικές γραμμές, που όμως κατέληξε σε αψιμαχίες μεταξύ μικρών ομάδων και της έφιππης αστυνομίας κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ είπε ότι 27 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε αυτές τις «σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες» επιθέσεις, στο περιθώριο των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων αυτήν την εβδομάδα. Δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά και μια αστυνομικός που έπεσε από το άλογό της υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Τόσο η Ντικ όσο και ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ προέτρεψαν τον κόσμο να μην διαδηλώσει ξανά σήμερα, επικαλούμενοι τον κίνδυνο διάδοσης της ασθένειας Covid-19. Όμως οι διαδηλωτές τους αγνόησαν και κατέκλυσαν τον δρόμο έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, στη νότια όχθη του Τάμεση. Οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν εκεί εκτίμησαν ότι ο αριθμός τους ανερχόταν σε δεκάδες χιλιάδες.

Uh so this is the scene outside the U.S. embassy in London right now pic.twitter.com/w0rhwYiLD0

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 7, 2020