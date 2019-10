Video&Φώτο από τη στιγμή που Ρώσοι και Σύροι μπαίνουν στο Κομπάνι

Ο συριακός στρατός μαζί με ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην πόλη Κομπάνι, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η είσοδος των δύο συμμαχικών δυνάμεων στην συριακή πόλη έγινε έπειτα από μια συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που ελέγχουν την πόλη και η Δαμασκός για την ανάπτυξη του συριακού στρατού σε περιοχές της μεθορίου Συρίας - Τουρκίας προκειμένου να βοηθήσει στην απόκρουση της τουρκικής στρατιωτικής επίθεσης στη βορειοανατολική Συρία.

The first batch of five buses of Syrian government forces have arrived in the city of Ain Al Arab/Kobani https://t.co/lyLErD4uK4 pic.twitter.com/tH0eYBc6G4 via @NPA_SY #Syria

— Liveuamap MiddleEast (@lummideast) October 16, 2019