Viral οι φωτογραφίες του μαυρισμένου Τραμπ - Fake news απαντά

Viral έγιναν στο Twitter οι φωτογραφίες που ανέβασε ένας χρήστης και δείχνουν το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ υπερβολικά μακιγιαρισμένο ή μαυρισμένο με τεχνητό τρόπο.

Οι φωτογραφίες, μάλιστα, δημιούργησαν και το hashtag #orangeface με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει λόγο για «more fake news».

Tις φωτογραφίες ανήρτησε ο χρήστης White House Photos που αυτοαποκαλείται «White House Correspondent, Journalist, Photographer, Poet and Pesco Vegetarian» με το όνομα «William Moon».

Η πρώτη φωτογραφία είχε τη λεζάντα «σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ "χόρευε" με το ηλιοβασίλεμα και τους ισχυρούς ανέμους ενώ περπατούσε προς το Οβάλ γραφείο στο γκαζόν του Λευκού Οίκου».

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα όταν ο ίδιος χρήστης ανήρτησε μια ασπρόμαυρη εκδοχής της ίδιας φωτογραφίας.

Today, ⁦@realDonaldTrump⁩ was dancing with the sunset and strong winds when he walked to the Oval Office from the Marine One on the South Lawn.. Photo by William Moon in the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/GURvi4UeSO — White House Photos (@photowhitehouse) February 8, 2020

Αυτή η εκδοχή ήταν, μάλιστα, αυτή που προκάλεσε την οργή του Τραμπ ο οποίος έγραψε στο Twitter για πειραγμένη στο Photoshop φωτογραφία «αλλά ο άνεμος ήταν ισχυρός και τα μαλλιά είναι εντάξει; Οτιδήποτε για να με εξευτελίσουν»

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Ο χρήστης White House Photos απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η φωτογραφία δεν ήταν «πειραγμένη» με το Photoshop αλλά με εφαρμογή από smartphone της Apple.

