Viral στην Αγγλία η Κύπρια που φίλησε τον βασιλιά Κάρολο!(βίντεο)

«Ξέρω ότι ήταν αναιδές, αλλά έπρεπε απλώς να το κάνω», αυτό δήλωσε η Κύπρια Jenny Assiminios η οποία φίλησε τον βασιλιά Κάρολο Γ' έξω από έξω από το Μπάκιγχαμ.

>>> BRIEF PLATINUM - 2ο Τεύχος - Αφιέρωμα UNIC - Πέραν των 100 τίτλων σπουδών - Τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του / Ρεπορτάζ, βίντεο από όλες τις Μαρίνες της Κύπρου / Επιχειρηματικά νέα / Αναλύσεις / Παραοικονομία ΕΔΩ <<<

Η Jenny Assiminios μιλώντας σε βρετανικά μέσα δήλωσε πως ήταν πάντα θαυμάστρια του Κάρολου. «Ήμουν πολύ νευρική, αλλά ενθουσιάστηκα όταν είδα ότι ερχόταν προς το μέρος μου», ανέφερε στην Daily Mail. «Λατρεύω τη βασιλική οικογένεια», είπε, «πάντα τους παρακολουθώ».

Ευχαρίστησε δε το Θεό που είδε από κοντά τον βασιλιά Κάρολο και κατάφερε να τον φιλήσει. Παράλληλα σημείωσε ότι ο θάνατος της βασίλισσας της «ξύπνησε» αναμνήσεις από τον θάνατο του συζύγου της Τζορτζ πριν από 4 χρόνια.

Με δύο φίλους της είχε ταξιδέψει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για να της αποτίσει φόρο τιμής.

Η 73χρον Jenny ζει από το 1965 στη Μεγάλη Βρετανία.

Δείτε το βίντεο

A woman who gave King Charles III a peck on the cheek as he greeted the crowd before entering Buckingham Palace told CNN why she decided to kiss him. https://t.co/fjhi1gUi2y pic.twitter.com/vhtdWH4JTn

— CNN (@CNN) September 9, 2022