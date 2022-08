Ξέγνοιαστος στην Κάρυστο ο Τζόνσον-Μπάνιο & γυμναστική σε παραλία

Θέμα και εδώ και στη Βρετανία έχουν γίνει οι διακοπές του Μπόρις Τζόνσον, παρά το γεγονός πως ο ίδιος έχει επισκεφτεί πολλάκις την Ελλάδα.

Ο Βρετανός απερχόμενος πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ελλάδα με την οικογένειά του, παρόλο που του απομένουν μόλις τρεις εβδομάδες στον πρωθυπουργικό θώκο της Βρετανίας.

Το γεγονός ότι διακοπάρει αδιαφορώντας για τη τύχη της Βρετανίας δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Βρετανικό Τύπο.

Χαμός στα βρετανικά ΜΜΕ

Φωτογραφίες τόσο από την επίσκεψη του σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Μάκρη και από ταβέρνα στην Κάρυστο δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα «DailyMail», ενώ ακολούθησε και βίντεο δίπλα από τη θάλασσα.

Boris Johnson whips out his beach bod in Greece pic.twitter.com/cAdWgrNXDR

— TICKER NEWS (@tickerNEWSco) August 16, 2022