Ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία - Εκρήξεις σε πολλές περιοχές

Επιβεβαιώθηκε η χειρότερη πρόβλεψη για την Ουκρανία καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στα ανατολικά και ήδη ακούγονται εκρήξεις στο Κίεβο, στην Οδησσό, τη Μαριούπολη και άλλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις στο φράγμα του Κιέβου και στην περιοχή του αεροδρομίου Μπορισπίλ. Επίσης για την Οδησσό, υπάρχουν πληροφορίες για στρατιωτική απόβαση.

WATCH: Large explosions seen near Ukraine's Kharkiv after Putin declares war pic.twitter.com/pOnLsClXBs

Στην πρωτεύουσα, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων.

Εχει αρχίσει «εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία, αναφέρονται πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον [πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ] Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Αξιωματούχος ΝΑΤΟ: Η εισβολή της Ρωσίας βρίσκεται σε εξέλιξη

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί αξιωματούχος του Οργανισμού του Συμφώνου του Βορείου Ατλαντικού στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Shelling of Mariupol. OSINT mavens, have at it. pic.twitter.com/ErUKzaHjy1

— Michael Weiss (@michaeldweiss) February 24, 2022