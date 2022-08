Ξεσήκωσε τη Μύκονο ο 50 Cent – Η υπέρογκη αμοιβή & η τιμή στα vip

Στη Μύκονο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο ράπερ 50 Cent.

Ο διεθνούς φήμης μουσικός είναι ανάμεσα στους παγκόσμιους αστέρες που κάνουν διακοπές στη χώρα μας και οι φανς του έχουν ξετρελαθεί.

Ο 50 Cent εκτός από την χαλάρωση στις παραλίες του κυκλαδίτικου νησιού πραγματοποίησε και live που ξεσήκωσε τους πάντες.

Στην εμφάνισή του αυτή, ο 47χρονος σήμερα 50 Cent αποθεώθηκε από το κοινό που συγκεντρώθηκε για να απολαύσει τις μοναδικές επιτυχίες του όπως τα In da Club, Part of the Game, 22 Questions, Back Down, Disco Inferno, Just a Lil Bit και άλλα.

Η σαμπάνια σε μπουκάλια με αναμμένους πυρσούς έρρεε άφθονη στα vip τραπέζια για τα οποία η τιμή έφτανε σύμφωνα με πληροφορίες ως και 20.000. Oι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αμοιβή του σούπερ σταρ ξεπεράσε τις 250.000 ευρώ.

Δείτε βίντεο από το Mykonos Live tv

in.gr