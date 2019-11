Ξύλο οπαδών της Παρί και της Μαρσέιγ στη διάρκεια συναυλίας-VIDEO

Τέσσερα χρόνια μετά το μακελειό στο στο θέατρο Bataclan, χούλιγκαν εισέβαλαν σε συναυλία γνωστού καλλιτέχνη της ραπ μουσικής σκηνής στο Παρίσι.

Περίπου 100 οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν αποφάσισαν να εισέλθουν βίαια στο χώρο της συναυλίας, κρατώντας πανό που έγραφε «Η Μασσαλία δεν είναι ευπρόσδεκτη εδώ». Ακολούθησαν σκηνές… απείρου κάλους, με τον κόσμο να φεύγει τρομοκρατημένος από το «Accor Hotels Arena».

Οι χούλιγκαν φαίνεται μάλιστα και στο βίντεο , ότι αναζητούσαν οπαδούς με διακριτικά της Μαρσέιγ με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί τραυματίες.

France, Paris. 13.11.2019

Supporters of PSG disrupted the concert of Marseille rap artist #Jul.

During the concert, a group of #PSG supporters entered the hall and showed the banner "Marseille not welcome", later they began to attack people in #Marseille clothes. pic.twitter.com/LroGsTf3GZ

