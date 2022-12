ΥΠΕΞ: Βαθιά θλίψη για την απώλεια ζωών στις ΗΠΑ

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, εκφράζει βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών μετά από τις ακραίες καιρικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις ομάδες διάσωσης και με την κυβέρνηση και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

Profoundly saddened by the tragic loss of life following extreme weather conditions in the #US | Heartfelt condolences to the families of the victims | Our thoughts and prayers are with the rescue teams and with the Government and People of the United States pic.twitter.com/1rAQmmM5ap

