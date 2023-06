Υπηρεσία Ασφαλείας Ρωσίας: Έκλεισε η υπόθεση της εξέγερσης της Wagner

Να κλείσει την «ποινική υπόθεση» της ένοπλης εξέγερσης της Wagner, που εξελίχθηκε το Σάββατο, αποφάσισε σήμερα η ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB). Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η κίνηση των συμμετεχόντων στην εξέγερση να σταματήσουν τις εγκληματικές τους ενέργειες και να αποσυρθούν, την οδήγησε στη σημερινή απόφαση να κλείσει τη υπόθεση.

«Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ποινικής υπόθεσης που κινήθηκε από το ανακριτικό τμήμα της FSB της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 23 Ιουνίου βάσει του άρθρου 279 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με το γεγονός της ένοπλης εξέγερσης, διαπιστώθηκε ότι στις 24 Ιουνίου οι συμμετέχοντες σε αυτήν σταμάτησαν τις ενέργειες που αποσκοπούσαν άμεσα στη διάπραξη εγκλήματος. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό και άλλες περιστάσεις σχετικές με την έρευνα, στις 27 Ιουνίου, η ανακριτική αρχή εξέδωσε απόφαση για το κλείσιμο της ποινικής υπόθεσης», ανέφερε η FSB.

Θυμίζεται πως, στην πρώτη του αντίδραση μετά την έναρξη της εξέγερσης το Σάββατο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τις ενέργειες του Πριγκόζιν και της ομάδας του σαν «εγκληματική περιπέτεια, μαχαιριά στην πλάτη της Ρωσίας και προδοσία», υποκινούμενενς από υπερβολικές φιλοδοξίες και προσωπικά συμφέροντα. Παράλληλα, χθες, σε νέο του διάγγελμα τόνισε πως οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη μεταφορά βαρέως στρατιωτικού εξοπλισμού της Wagner στις ενεργές μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Τζετ που σχετίζεται με τον Πριγκόζιν έφτασε στη Λευκορωσία σήμερα το πρωί

Αεριωθούμενο Embraer Legacy 600, που έχει καταχωρισθεί στη Ρωσία και συνδέεται με τον επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν σε σχετικά με τις κυρώσεις έγγραφα των ΗΠΑ, ταξίδεψε σήμερα στην Λευκορωσία από τη Ρωσία.

Ο ιστότοπος Flightradar24 δείχνει ότι το επιχειρηματικό τζετ ταξίδεψε στην Λευκορωσία νωρίς σήμερα το πρωί.

A Embraer Legacy 600 with the Registration “RA-02795” which is reportedly a Business Jet used by Wagner PMC Leader, Yevgeny Prigozhin has landed at Machulishchy Air Force Base to the South of Minsk, Belarus after Taking-Off from an Air Field in the Rostov Region of Southwestern… pic.twitter.com/Ny0oomL6bN

