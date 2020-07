Υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ ο ράπερ Κάνιε Γουέστ

Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσε μέσω Twitter την υποψηφιότητά του για τις προεδρία των ΗΠΑ στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Πρέπει τώρα να εκπληρώσουμε την υπόσχεση της Αμερικής, εμπιστευόμενοι τον Θεό, ενοποιώντας το όραμά μας και οικοδομώντας το μέλλον μας. Κατεβαίνω ως υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ», έγραψε ο Γουέστ χθες (τοπική ώρα), χρησιμοποιώντας το hashtag #2020VISION.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020