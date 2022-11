Ζαπορίζια: Πύραυλοι έπληξαν μαιευτήριο

Η φρίκη του πολέμου στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας όπου ένα βρέφος έχασε τη ζωή του μετά από πυραυλική επίθεση ρωσικών δυνάμεων

Νεογέννητο σκοτώθηκε όταν ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μαιευτήριο στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της, ο Ολεξάντρ Σταρούχ, μέσω Telegram.

Russia struck a maternity ward in Zaporizhzhia. A newborn baby was killed.

As you can see on the picture they were preparing for Christmas. #Ukraine #Zaporizhzhia pic.twitter.com/x9h2KLVNts

