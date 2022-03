Ζελένσκι: Απαγορέψτε τις πτήσεις πάνω από τη χώρα

Το αίτημα απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία επανέλαβε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο κοινοβούλιο του Καναδά, όπου στο τέλος της ομιλίας του χειροκροτήθηκε θερμά από τους παριστάμενους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι μέχρι τώρα η χώρα του θρηνεί 97 νεκρά παιδιά, που σκοτώθηκαν λόγω του πολέμου. «Δεν ξέρω αν μπορείτε να διανοηθείτε μια αντίστοιχη καταστροφή στον Καναδά. Ξεκληρίστηκαν χιλιάδες. Κάθε νύχτα είναι εφιαλτική. Χθες το βράδυ χτύπησαν πολυκατοικίες στο Κίεβο που κοιμόταν άμαχος πληθυσμός. Σε κάθε πόλη που μπαίνουν κατεβάζουν τις ουκρανικές σημαίες, κάτι που δεν θα θέλατε να φανταστείτε για τον Καναδά», επισήμανε.

«Πρέπει να καταλάβετε ότι έχουμε λύσσα για ζωή, θέλουμε να νικήσουμε, θέλουμε να νικήσει η ζωή. Γι’ αυτό λέμε και ξαναλέμε απαγορέψτε τις πτήσεις. Πόσες άλλες βόμβες να αντέξουμε; Βλέπουμε κάποιοι φίλοι μας να λένε ότι πρέπει να αντέξουμε λίγο παραπάνω γιατί θα ήταν επικίνδυνο για όλους», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι μάλιστα άφησε και αιχμές για το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. «Κάποιοι μιλούν για το πώς πρέπει να αποφύγουμε την κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης. Όταν λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε μέλη του ΝΑΤΟ, δεν παίρνουμε ξεκάθαρη απάντηση» είπε.

