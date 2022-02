Ζελένσκι από το Κίεβο: Είμαστε εδώ, υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία

Νέο μήνυμα με βίντεο που ανάρτησε στα social media έστειλε στον ουκρανικό λαό ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εμφανιζόμενος έξω από το προεδρικό μέγαρο, δήλωσε «είμαστε εδώ, είμαστε στο Κίεβο, υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία». Ο Ζελένσκι έχει και υποστηρικτές γύρω του, δείχνοντας στον λαό της Ουκρανίας ότι αφενός δεν φυγαδεύτηκε, όπως είχε κυκλοφορήσει ως φήμη και αφετέρου είναι εκεί και δίνει τη μάχη για να σωθεί η χώρα από τη ρωσική εισβολή.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022