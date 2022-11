Ζελένσκι για Πολωνία: Σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία, έδαφος (χώρας μέλους) του ΝΑΤΟ, ενέργεια που συνιστά «σημαντική κλιμάκωση» της σύγκρουσης.

«Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Πολωνία», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του. Δεν έδωσε αποδεικτικά στοιχεία για τα πλήγματα αυτά.

Δείτε το βίντεο:

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS

— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 15, 2022