Ζελένσκι: Ο ΟΗΕ να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Ζαπορίζια

Στην Ουκρανία έφτασαν οι Ταγίπ Ερντογάν και Αντόνιο Γκουτέρες για να συναντηθούν με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να εγγυηθούν για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια.

Στην έκκληση αυτή προχώρησε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ στην ουκρανική πόλη Λβιβ, όπου πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη, τριμερής συνάντηση Ζελένσκι-Ερντογάν-Γκουτέρες, η οποία ξεκίνησε περί τις 17:00 (ώρα Ελλάδας). Στην ατζέντα των συναντήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν η κατάσταση στη Ζαπορίζια και οι εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η επίσκεψη Ερντογάν είναι «ισχυρό μήνυμα υποστήριξης».

Οι εγκαταστάσεις του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας έχουν καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό και το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει στόχος βομβαρδισμών.

Ζελένσκι: «Σκόπιμη τρομοκρατία» στον σταθμό της Ζαπορίζια εκ μέρους της Ρωσίας

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε «τη σκόπιμη τρομοκρατία» εκ μέρους της Ρωσίας, η οποία «θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για όλο τον κόσμο». «Ο ΟΗΕ πρέπει επομένως να εγγυηθεί την ασφάλεια αυτών των στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεων, την αποστρατιωτικοποίησή τους και την πλήρη απελευθέρωσή τους από τον ρωσικό στρατό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα πάντα με την ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, στη συζήτηση που είχε με τον Γκουτέρες συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο συντονισμός για την υλοποίηση του προγράμματος εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε τον Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν από τις 16:00 (ώρα Ελλάδας) στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, στο πρώτο ταξίδι του Τούρκου προέδρου στη χώρα από τότε που ξέσπασε η ρωσική εισβολή.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy welcomed his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in the Ukrainian city of Lviv for talks https://t.co/W9A0GJVgeT pic.twitter.com/qufcNWUsgp

Ο Ουκρανός πρόεδρος, φτάνοντας στην πόλη, επισκέφτηκε στρατιώτες σε νοσοκομείο, πριν από τις συναντήσεις του με Ερντογάν και Γκουτέρες.

President Volodymyr Zelensky visited veterans at a hospital in Lviv, where he arrived on Aug. 18 for a meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and the United Nations Secretary-General Antonio Guterres.

Video: President's Office. pic.twitter.com/JTChC8Sggs

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 18, 2022