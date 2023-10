«Ζεσταίνει» τις μηχανές για χερσαία επέμβαση το Ισραήλ

Με τους Ισραηλινούς στρατιώτες στα σύνορα με τη Γάζα να περιμένουν το πράσινο φως για την χερσαία επιχείρηση και με ανοικτά τα μέτωπα στο Λίβανο, στη Δυτική Όχθη αλλά και με τη Συρία, το Τεβ Αβίβ συνεχίζει να καλεί τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους καθώς μπορεί να βρεθούν μεταξύ διασταυρούμενων πυρών και να κινδυνέψει η ζωή τους.

Η καθυστέρηση της έναρξης της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης ενώ έχουμε μπει στην τρίτη εβδομάδα των εχθροπραξιών έχει πολλές ερμηνείες. Αρχικά θέλει να διασφαλίσει, όσο αυτό είναι εφικτό, ότι οι κίνδυνοι θα είναι ελάχιστοι για τους στρατιώτες που θα εισέλθουν στο θύλακα, εξ ου και οι ανελέητοι βομβαρδισμοί σε Δυτική Όχθη και Γάζα. Φυσικά η Χαμάς είναι βέβαιο ότι έχει ετοιμαστεί για την επίθεση αυτή με τους Ισραηλινούς να περιμένουν απώλειες που μπορεί να είναι και πολύ μεγάλες. Επιπλέον το Ισραήλ θέλει να ελαχιστοποιήσει τους θανάτους μεταξύ των αμάχων και φυσικά υπάρχουν και οι Ισραηλινοί όμηροι.

The IDF & ISA just conducted an aerial strike on a Hamas and Islamic Jihad terrorist compound in the Al-Ansar Mosque in Jenin.

Recent IDF intel revealed that the Mosque was used as a command center to plan and execute terrorist attacks against civilians. pic.twitter.com/gQfyv6wUAV

— Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023