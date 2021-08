Αεροσκάφος αναγνώρισης P-8 στέλνουν οι ΗΠΑ για τις κατασβέσεις

«Όπως όλοι στην Ελλάδα, έτσι και εμείς στη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είμαστε σοκαρισμένοι από τις σκηνές καταστροφής που προκαλούνται από τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή» τονίζει σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

Παράλληλα, χειροκροτεί τους πολλούς γενναίους πυροσβέστες, το στρατιωτικό προσωπικό και τους εθελοντές που εργάζονται για να περιορίσουν τις ζημιές και να σώσουν ανθρώπινες ζωές. «Γνωρίζουμε ότι αυτές οι πυρκαγιές έχουν απίστευτο αντίκτυπο και καταλαβαίνουμε από παρόμοιες εμπειρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο δύσκολος θα είναι ο δρόμος μπροστά μας» προσθέτει.

In response to a government of #Greece request for support, I am grateful that the @US_EUCOM Navy component, @USNavyEurope , is providing a P-8 aerial reconnaissance aircraft to support firefighting efforts: https://t.co/ubmCCftMYY #StrongerTogether

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 6, 2021